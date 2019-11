Peyton Redd regresa a Marvel para dirigir Ant-Man 3

Ciudad de México.- El director estadounidense Peyton Reed continuará dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y con la batuta de Ant-Man, toda vez que se confirmó su regreso para la tercera película del superhéroe.



Reed dirigió Ant-Man, protagonizada por Paul Rudd en 2015, y tres años después, estrenó Ant-Man and the Wasp. De acuerdo con The Hollywood Reporter el realizador dice estar muy entusiasmado por guiar la nueva entrega.



Se espera que Rudd regrese como "Scott Lang" y sería la quinta vez que el actor de 50 años de vida a dicho personaje, luego de aparecer también en Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019).



Los detalles de la trama y personajes aún no han sido revelados, pero las fuentes dicen que el plan es comenzar rodaje a finales de 2020 o principios de 2021. Su estreno sería en 2022.







La historia deberá enlazarse con los eventos de Ant-Man and the Wasp, además de seguir la línea de Avengers: Endgame, sobre todo con respecto a la hija de "Scott", "Cassie Lang", quien ya es adolescente.



Reed comenzó a dirigir para series de comedia en la televisión. Su debut en el cine fue en el 2000 con Bring It On. Le siguieron películas como Down with love, The break-up y Yes Man.



Llegó al universo Marvel cuando, al final del proceso de desarrollo reemplazó a Edgar Wright para dirigir Ant-Man, filme que recaudó más de 500 millones de dólares. La secuela logró un acumulado de 622 millones.