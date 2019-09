Pez Totoaba, la ‘cocaína del mar mexicano’, fuera de peligro de extinción

#SOSMarDeSombras @RichardLadkani es el director y a la vez el fotógrafo de la película. Esta es una de las primeras escenas. Los buches de totoaba incautados. Esto es lo que mata a la vaquita marina: el tráfico ilegal de una especie que se cotiza más cara que la cocaína. pic.twitter.com/8PMUOU6d6q — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 18, 2019

El, bautizado como la “cocaína del mar” por su alto valor en el mercado negro de China, ya no es una especie en peligro de extinción, por lo que su buche, al que se le atribuyen propiedades medicinales podría ser comercializado de manera legal en el Alto Golfo de California, informó Pablo Arenas, director general del(Inapesca).En entrevista con Excélsior, el doctor en Administración y Conservación de Pesquerías explicó que después de una investigación de dos años y una confrontación académica, se cuenta con un estudio “sólido científicamente e impecable”, que establece claramente que la Totoaba puede ser aprovechada comercialmente de manera sustentable.De esta forma, se quitaría presión a la vaquita marina, que muere ahogada en las redes ilegales que se colocan en su hábitat natural para capturar al pez Totoaba, en veda desde el primero de agosto de 1975, y que es traficado por bandas del crimen organizado.El Inapesca ya hizo un estudio de Totoaba, ya revisado por la academia, muy próximo a ser publicado, donde encontramos que no está en riesgo de extinción, y esta definición de no estar en riesgo de extinción permitiría comercializar los productos de la Totoaba nacionalmente, y si movemos esta definición también en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), eventualmente se podría exportar legalmente el buche de la Totoaba”, apuntó.Pablo Arenas detalló que una vez publicado el estudio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estará en posibilidades de sacar a la Totoaba de la lista de especies protegidas o bien moverla de categoría en la Norma Oficial Mexicana 059, con el fin de abrirla a la pesca deportiva para beneficio de las comunidades ribereñas de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora.Hemos hablado de muchas modalidades que se podrían hacer, rifas de permisos, de que el propio gobierno subaste, o guarde de alguna manera los buches, en fin eso ya es pura especulación, pero la posibilidad ahí está porque el estudio ya dijo con toda claridad: no está en peligro de extinción”, manifestó.En la actualidad, un pescador furtivo recibe cuatro mil dólares a pie de playa por una vejiga natatoria o buche de pez Totoaba de un kilogramo, alrededor de 77 mil pesos.El mismo buche ya seco y puesto en un mercado de China alcanza un precio de hasta 60 mil dólares, es decir, más de un millón de pesos.