Pide AMLO respeto a EU; Pemex no busca control de yacimiento

"Con todo respeto, no porque es el Departamento de Estado lo saben todo, nosotros no estamos revisando ningún contrato de exploración y de perforación de petróleo que se haya otorgado a partir de la reforma energética.



"Es un acontecimiento perturbador. México parecía estar en el camino correcto y esto pareciera indicar que está desviándose", dijo Kurt Donnelly, Subsecretario de Estado Adjunto para Diplomacia Energética.



"Vemos esto como un hecho potencialmente problemático y lo hemos planteado ante México", dijo Donnelly durante un foro organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano.

El Presidente Andrés Manuely no intervenir en asuntos energéticos.Cuestionó que el Departamento de Estado norteamericano se haya pronunciado sobre el supuesto litigio entre Pemex y Talos Energy por el control operativo del yacimiento Zama."Es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema, es cosa de que se informen bien y también con todo respeto la verdad, por qué interviene el Departamento de Estado."Hay vías, lo tendría que hacer (el Departamento) a través de la secretaría de relaciones internacionales (sic) y deben actuar con respeto a nuestra soberanía, además no es cierto, no cometemos ninguna arbitrariedad", afirmó en conferencia matutina., el Gobierno de, ya que México no pretende violar ningún contrato que se haya firmado con anterioridad.El Departamento de Estado de EU consideró perturbadora la posibilidad de que Pemex quite el control operativo del campo petrolero Zama a un consorcio privado liderado por la estadounidense Talos Energy.