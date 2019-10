Pide Cofiño recuperar dinero que pertenece a Coahuila

“Es importante que se castigue a los responsables de la megadeuda. Sin duda, es un ejemplo de lo que quisiéramos que sucediera con los Moreira, con todos los cómplices que tienen a las finanzas del estado en esta situación”.



“El reconocimiento a las autoridades norteamericanas para poder castigar al responsable, pero es la misma exigencia que hacemos al Gobierno del Estado, que se castigue en nuestra entidad porque aquí los coahuilenses fuimos las víctimas de un desfalco por el orden de 37 mil millones de pesos”.



“Independientemente del tiempo que lleve afrontar este proceso, en Coahuila no se ha establecido procedimiento en contra de ellos. Insisto, más allá de la cárcel, lo importante es que busquemos recuperar la mayor cantidad de los recursos que le fue robado a los 3 millones de coahuilenses”.

“Lo óptimo es que, si el dinero se lo robaron a Coahuila, pues que regrese a nuestra entidad, ese dinero pertenece a toda la ciudadanía”, subrayó.

“Estamos seguros que las autoridades competentes harán su trabajo y lo harán en estricto apego a la ley y a la protección y garantía de sus derechos humanos”.



“Se habla mucho que porqué allá y no acá. Son los procesos legales que se han seguido y el hecho de que se vaya hacia EU no quiere decir que pueda o no tener algunos otros procesos abiertos acá en nuestro país”.

Todo el rigor de la ley en contra del ex gobernador, exigió el diputado panista, al indicar que lo más importante es recuperar el dinero que pertenece a los coahuilenses.Lo que es importante, más allá de la prisión que se merecen todos los responsables de esta crisis que está padeciendodesde hace años, es recuperar los bienes, es el dinero de los coahuilenses y es importante el que se recupere la mayor cantidad posible, afirmó.Coahuila necesita inversiones fuertes en infraestructura, principalmente en salud, educación y carreteras, para así convertirla en una entidad más próspera, más atractiva para las inversiones.Añadió que en Coahuila no se procesó al ex gobernador, lo que sí hizo el gobierno dePor su parte, Jaime Bueno Zertuche, legislador por el PRI, señaló que esperan que arregle su situación legal.y es importante que sus integrantes se mantengan con estricto apego a la ley, unidos, y ante este tipo de situaciones manifestar esa unidad, viendo cómo pueden mejorar como instituto y como personas.