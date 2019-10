Pide Deschamps amparo contra bloqueo de cuentas

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps presentó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y en su demanda aseguró a un juez federal que este acto fue ejecutado por las autoridades federales desde el pasado lunes 14.



El amparo fue turnado a Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la capital, a quien en febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió recusar del Caso Hidrosina, porque había suspendido temporalmente el bloqueo de sus cuentas.



De acuerdo con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, Romero precisó como acto reclamado el "bloqueo de cuentas ordenado por la UIF".



El hasta ayer líder del Sindicato Petrolero interpuso su juicio de garantías el pasado martes, un día después de la inmovilización de su dinero en el sistema bancario.



El juez Migoni aun no acuerda si le concede o no al dirigente sindical la suspensión provisional contra el congelamiento de sus activos.



Pero Romero no fue el único que promovió un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, también lo hicieron desde el martes su esposa y, hasta donde se pudo verificar, dos de sus hijos.



Blanca Rosa Durán Limas, su esposa, presentó el amparo contra órdenes de aseguramiento, bloqueo o inmovilización de cuentas, ante Gabriel Regis López, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad.



Su hija Paulina Romero Duran promovió su demanda ante Ana Luisa Priego Enríquez, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, contra el embargo de cuenta bancaria, según se desprende de la información publicada por el SISE.



Ella también señala que la inmovilización de sus recursos financieros tuvo lugar el pasado lunes.



Alejandro Romero Durán, otro hijo del ex líder gremial, presentó su juicio de garantías ante Agustín Tello Espíndola, Juez Décimo Primero de Distrito en la misma materia, contra la "inmovilización de cuentas".



A ninguno de los familiares de Romero Deschamps les habían acordado hasta ayer la concesión o negativa de la suspensión provisional contra los actos que reclaman.



Ayer se dio a conocer que las cuentas del hoy ex dirigente petrolero, así como de su esposa y sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, fueron congeladas desde el pasado lunes.



Antes del congelamiento, desde el pasado viernes, la UIF ya había solicitado informes de todos ellos a Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según el oficio el 110/E/445/2019.