Pide ‘El Mijis’ que se despenalice el aborto en Hidalgo

#MareaVerde

Carnalito, solo la unidad podrá lograr que hagamos realidad la lucha.



Mi voz les apoya desde San Luis o desde donde me encuentre; no cedan en la lucha, hasta que las leyes reconozcan los derechos de las mujeres.



Hoy será un gran día. https://t.co/278iGeN68w — El MIJIS (@mijisoficial) October 17, 2019

El diputado local independiente de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra "El Mijis", acudió a la sesión de Comisiones conjuntas de Legislación y Seguridad, donde finalmente no se abordó la iniciativa para la interrupción legal del embarazo.“Estamos haciendo una red a nivel nacional, al final de cuentas esta lucha no es exclusiva de las mujeres, es de todos, debemos de ser responsables, estamos haciendo una unión a nivel nacional para ver qué es lo que sigue en cado caso de que sea un revés a esta iniciativa, entonces yo estoy viajando en donde se están tocando esos temas para impulsar, para que sea ley”, explicó.Carrizales Becerra pidió a los diputados hidalguenses asumir la responsabilidad que le dio la ciudadanía con su voto, “eso es lo que debe de prevalecer más que estarle dando vueltas a un tema que por obvia razón es urgente retomar”.Indicó que a nivel nacional se han practicado 750 mil abortos clandestinos al año de acuerdo con la doctora Fátima Juárez Carcaño, investigadora del Colegio de México.Consideró que no se les ha dado el derecho a las mujeres sobre su libertad de decidir. “Démosle esa oportunidad y legislemos con responsabilidad, es un exhorto que les hago de todo corazón”, dijo.