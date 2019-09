Pide juez federal explicar destitución de Winckler

, juez Primera de Distrito en Veracruz, solicitó alque justifique la separación temporal decomo fiscal general de la entidad.La impartidora de justiciapara detener su destitución por parte del Congreso.“Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días informen y justifiquen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión, esto es, deberán acreditar con los medios de pruebas procedentes si emitieron o no el acto que se les atribuye y con el que supuestamente transgredieron la suspensión otorgada al quejoso y remitan las constancias que acrediten su dicho”, ordenó Juárez Benavides.Por otra parte, el juez Alejandro Quijano, juez Segundo de Distrito en Veracruz, desechó el amparo promovido por Jorge Winckler luego de ser retirado del cargo.De acuerdo con Quijano, el amparo no procede debido a que las autoridades pueden presentar este tipo de recursos en casos excepcionales y en este caso el quejoso se ostenta todavía como el titular de la Fiscalía General del Estado.Mientras tanto, el presidente de la, Juan Javier Gómez Cazarín, estableció la ruta para elegir a un nuevo fiscal, ya que Verónica Hernández es sólo una encargada de despacho.En una entrevista con al televisora estatal, el legislador afirmó que Hernández podrá estar en el puesto meses, o incluso un año, pero todavía no está definido.“Cuando haya que poner al fiscal de manera normal con una convocatoria para poner a las mejores personas de Veracruz (…) no a un fiscal carnal. Nada qué ver. Conocemos a la licenciada pero no tenemos ningún vínculo para favorecer a alguien del gobierno, lo que buscamos es que haya justicia y haya un órgano verdadero”, aseveró el legislador.El pasado 3 de septiembre, elaprobó por mayoría calificada, separar de manera temporal a Jorge Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del estado, por no cumplir con la revalidación del certificado de confianza.En la sesión extraordinaria llevada a cabo en la sede legislativa,fue elegida como encargada de despacho de la fiscalía, quien ya rindió protesta ante los diputados veracruzanos.La Comisión Permanente aprobó la separación del cargo, porque señala que Winckler Ortiz incumplió el mandato constitucional de tener certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el puesto.