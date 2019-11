Pide receso defensa de madre de Lozoya

Ciudad de México.- La defensa de Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó un receso de 40 minutos antes de que el juez de control decida si la vincula o no a proceso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de unos 7.4 millones de pesos.



En la audiencia de imputación contra Austin, el Ministerio Público Federal exhibió los datos de prueba.



El principal es la apertura de una cuenta en 2009 para recibir depósitos de altas sumas de dinero desde una cuenta que presuntamente está ligada a los sobornos de Odebrecht.



Esa cuenta, de la que fue también copropietario Emilio Lozoya, según la acusación, sumó siete depósitos entre noviembre de 2010 a junio de 2015, cantidades que no coincidían con las actividades de maestra particular de Gilda Margarita Austin.



El primero de los depósitos se registró en noviembre de 2010 cuando le fueron transferidos 5 millones de pesos desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por TMF Services S.A.



La empresa Lobnek, en Ginebra, fue la encargada de realizar dicho pago.



El 26 de noviembre de 2012 le fueron depositados 2.4 millones (185 mil dólares al tipo de cambio de la época). El pago salió de la cuenta de Tochos Holding Limited bajo el concepto de "pago de impuestos y abogados".



Patrick Herman, director Ejecutivo del Banco UBS SA, confirmó el pago, se indicó.