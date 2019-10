Piden a gobernador de Zacatecas consulta para revocación de mandato

Zacatecas.- Durante años diversos grupos políticos y sociales de Zacatecas, le han pedido al gobernador Alejandro Tello, cumpla su palabra empeñada como candidato de renunciar al cargo de no cumplir con sus compromisos.



Luego de ser avalada la consulta ciudadana donde se incluye la revocación del mandato, varios sectores de la población se han sumado a la propuesta que realizó el mandatario dado que desde su perspectiva no ha cumplido con el encargo.



En una encuesta con la población, el señor Jesús Miranda, de ocupación comerciante mostró su malestar con el mandatario a pregunta expresa de su sentir sobre el gobierno de Alejandro Tello: “Estoy un poco descontento por el mal gobierno”, indicó el zacatecano quien además agregó ya tener su decisión sobre el gobernante ahora que se ha avalado la consulta ciudadana entre la que se incluye la revocación del mandato: Si hubiera una consulta pública dejaría que continuara como gobernador o pediría su renuncia? “No, pediría su renuncia”



La oposición y varios sectores de la población no son los únicos quienes tienen una opinión adversa de Alejandro Tello, ex asesores como Aldo Ávila, quién trabajó auxiliando al gobernante en trámites con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han ido alejando al quedarles clara la personalidad del gobernador: “Corrupto, ahorita les voy a explicar en qué consiste eso, es un hombre malvado, perverso y mentiroso”



La bandera de lucha contra la corrupción que enarboló Alejandro Tello desde el inicio de su mandato no es creíble para gran parte de la población, quien aún lo recuerda como secretario de finanzas municipal y estatal del ex gobernador Miguel Alonso, donde la deuda pública y la opacidad se elevaron a niveles históricos y que asocian al actual mandatario como artífice de la misma: “Ahí si no, ahí sí creo que ha protegido mucho al ex gobernador y cuentas claras ahí si no creo ”, “¿Libre de corrupción? A que no creo, siempre ha habido corrupción”, “Usted cree no es fácil, también ellos tienen un compromiso muy grande, no se puede, eso se lleva años en caso de que lo llegáramos a ver”, respondieron los zacatecanos Aldo Castro, Manuel Chávez y Francisco Rodríguez, respectivamente.



Recientemente el equipo de comunicación social e imagen del mandatario han emprendido una campaña de encuestas que posicionan al mandatario con gran aceptación, cifras que no son creíbles para la mayoría de la población: “Pues pueden ser manipuladas, porque no todo es perfecto”, “No, no son reales, bueno yo creo que no son reales verdad, mi opinión”, “Pues yo creo que muchas son manipuladas, no son cien por ciento reales, cada quien pone lo que le conviene, no son reales, no creo que sean reales”, opinaron zacatecanos encuestados.



La muestra más reciente de corrupción y opacidad en la administración del gobernador Alejandro Tello, se dio durante la cancelación de los conciertos de Ozuna y Ricky Martin quienes aseguraron que no se les pagó por sus presentaciones, a la fecha aún se desconoce el monto real y destino de los recursos millonarios pagados avalados por el mandatario a través del Patronato.