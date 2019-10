Piden a mujeres no callar la violencia

Eagle Pass, Tx.- En el mes de la prevención de la violencia doméstica, el departamento del sheriff está haciendo un llamado a las mujeres a no callarse y denunciar cualquier agresión ante las autoridades.



Al hablar sobre el tema, el jefe de los diputados, Roberto de León dijo que lamentablemente cada semana ocurren muchos casos de violencia contra esposas, novias y parejas sentimentales.



Sin embargo, declara que no todas las víctimas reportan a su pareja por temor o porque piensan que no seguirá sucediendo .



'Se le da mucha importancia a cada caso de esta naturaleza que el departamento del sheriff tiene asignado a un oficial para que exclusivamente atienda a las víctimas'.



Añadió que trabaja junto con el Wintergarden Womens shelter para que las víctimas que lleguen a ser canalizadas a esa instancia, reciban la ayuda necesaria hasta que encuentren solución a su problema.