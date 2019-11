Piden aceptar ayuda de EU contra el ‘narco’

“No hay que verlo dogmáticamente; lo que tenemos es que resolver, y si pueden proporcionar información para dar con los responsables, es bienvenida”, señaló, al demandar todo el peso de la ley contra los agresores de la familia LeBarón.

“Yo no estaría totalmente en desacuerdo con la colaboración. Creo que en algunos lugares de Estados Unidos sus órganos de procuración y de investigación, en un afán de colaboración, pudieran auxiliar, apoyar, respaldar sin que esto vulnere la soberanía nacional”.

“Yo creo que en la medida en que sea una colaboración respetuosa, sin que se agreda a la soberanía, sin que se vulnere al Estado nacional, es correcto”.



“En los hechos hay (agentes en México). Todas las agencias norteamericanas de seguridad están representadas en la embajada, todas entonces yo creo que la cooperación obliga”.



“Estados Unidos debe ayudar para que no haya tráfico de armas, porque presencia de cárteles lo tiene dentro de su territorio, pero a México le puede ayudar con tecnología, con recursos para evitar que ingresen armas de fuego”, expuso Mancera, al calificar de una simulación el mensaje de que “inicie la guerra” cuando hay cárteles en Estados Unidos.

para combatir al crimen organizado en México, al manifestar el coordinador morenista Ricardo Monreal, que se puede colaborar sin vulnerar la soberanía de nacional.En entrevista, Monreal dijo que el ofrecimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es de buena fe toda vez que la familia LeBarón tenía la ciudadanía norteamericana y por ello hay un interés legítimo del Presidente de ese país.De acuerdo al líder de Morena, la colaboración ha existido y muchos elementos de la extintao tenían colaboración de formación y de capacitación en el uso y adiestramiento de tácticas distintas.A su vez el priista Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que la cooperación entre los Estados es normal, más cuando se comparte frontera y las víctimas han sido ciudadanos de ese país.“Sobre todo cuando sabemos en los hechos que hay una intervención importante de las agencias de Estados Unidos, nosotros lo que tenemos que hacer es abandonar las posturas de simulación y pasar a tomar medidas de frente a la sociedad, yo estoy seguro que todos vamos nos vamos a solidarizar con lo que el gobierno haga.En ese sentido el vicecoordinador panista Julem Rementería, dijo que Trump ofreció ayuda más a título personal, aunque sí se requiere ayuda y si bien no se sabe cuántos agentes norteamericanos hay en México, “cualquier ayuda en materia de seguridad es buena. A mí me parece que tal como la planteó Trump no, pero sí lo que se pueda en materia de inteligencia, en otras labores podría ser”.señaló que se puede aceptar que Estados Unidos ayude a combatir el tráfico de armas desde su país.Con información de Milenio