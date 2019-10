Piden ante el INAI informe médico y psiquiátrico de AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, a través del Instituto Nacional de Transparencia, recibió una solicitud para presentar un informe detallado de su estado de salud y mental, ante lo cual refrendó que él está al cien, si bien hace poco le dio gripa, de la cual está saliendo.



Refirió que en dicho documento se solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, “pidieron un informe sobre mi persona, para que vean en que están metidos. Vamos a transparentar todo, pero es cuestión de principios”, comentó en su rueda de prensa matutina.



López Obrador adjudicó la solicitud a los conservadores, a quienes consideró –si acaso- sus adversarios y no enemigos, “son muy especiales… Son muy hipócritas, esa es su doctrina, tiran la piedra y esconden la mano, hasta fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores”.



Agregó que la petición se hizo a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instancia que -dijo- cuesta mil millones de pesos mantener y que fue creada por el conservadurismo, organizaciones de la sociedad civil y la prensa conservadora, que nunca vieron nada de corrupción.



Expuso que también se pide un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual, si ha sufrido parálisis facial, tiene enfermedades degenerativas o terminales o males cardiacos, “imagínense, no se miden, voy a tener que ir al… Así están. Para qué, estoy al cien, me dio una gripa pero ya estoy saliendo”.



De acuerdo con el documento que el mandatario federal leyó en la conferencia de prensa, también se solicita que el informe psiquiátrico detallado cuente con los datos generales de la institución médica de nivel que lo