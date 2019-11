Piden apoyo a Los Tigres del Norte para liberar a familiar preso

Cortazar.- Familiares de Melchor Juárez, preso en Estados Unidos por un homicidio que no cometió, acudieron al baile de los Tigres del Norte en Cortazar para pedirles que con su influencia se consiga que se reabra el caso en el que se puedan presentar las pruebas para demostrar su inocencia y que su familiar tenga su libertad. Ahí se entrevistaron con el representante de los músicos, quien se comprometió a ayudarlas.



Dijeron que en comunicados que tienen con él, les dice que tiene fe en Dios para salir adelante, pues también le ha dado fortaleza para soportar el encierro que tiene desde hace unos 15 años.



Ahora lleva 15 años encerrado injustamente, y su caso se hizo notable en la serie de Netflix cuando los Tigres del Norte visitaron el penal y conocieron su historia personalmente en voz del preso.



Dijeron que la defensa que lo apoyó al principio solo cobró una cantidad y lo abandonó a su suerte y no presentó las pruebas con las que pudiera obtener su libertad.



Las sobrinas dijeron que Melchor, originario de la comunidad de Roque en el municipio de Celaya, se fue a los Estados Unidos desde los 16 años buscando el sueño americano, aun cuando era músico.



Las hermanas y sobrinas de Melchor no dudan en decir que es inocente, porque lo conocen como una persona noble y humilde, y agradecen el apoyo de los artistas pues le ofrecieron que le darán su apoyo a través de su representante.



Y manifestaron también que tienen confianza en que regresará a su tierra natal, para ver a sus padres antes de su partida, pues ya son personas de la tercera edad, y ellos también tienen confianza en que verán de nuevo a Melchor.



En la presentación de los Tigres del Norte, los familiares llevaron playeras negras con la foto de Melchor, y pancartas con leyendas de agradecimiento a los artistas, quienes manifestaron su disposición de apoyarlos para que obtenga su libertad.



