Piden apoyo para comprar medicinas de Lupita

Saltillo, Coah.- Su nombre es Guadalupe, llamada por sus seres queridos como Lupita, quien pese a su corta edad padece de insuficiencia renal crónica, reflujo bilateral y vejiga neurogénica. A los 9 meses de nacida, su madre decidió abandonarla y dejarla a cargo de su padre, Juan Isidro, y de su abuela, la señora María Sánchez.



Arropada en un hogar donde el cariño y las atenciones nunca faltan y gracias al esfuerzo de su familia por sacarla adelante, Lupita ha logrado avanzar con sus padecimientos, pese a los diagnósticos médicos que no brindaban esperanzas de vida.



“Antes de que naciera el doctor había dicho que la niña iba a ser un estorbo, que iba a nacer vegetal, que lo más recomendable era que sus papás estuvieran de acuerdo y la abortaran. Ella traía una mielomeningocele desde que nació, fue por falta del ácido fólico, se le tiró parte de la médula ósea, ella no se iba a desarrollar, ni siquiera iba a poder caminar”, aseguró cabizbaja doña María.



La mielomeningocele aparece con una incidencia de aproximadamente uno de cada 4 mil nacidos vivos, y se trata de un defecto en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no cierran adecuadamente antes del nacimiento.



Pese a sus múltiples padecimientos, Lupita pasa sus días felices y luchando siempre con una sonrisa para salir adelante.



Por su parte, doña María realiza labores de albañilería para apoyar con los gastos del hogar, aunado a los costosos tratamientos y visitas a hospitales en la ciudad de Monterrey.