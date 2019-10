Piden castigar a contratistas incumplidos para evitar daño al erario

Saltillo, Coah.- El diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza propone sanciones más severas contra los contratistas que incumplen con la calidad y entrega de obras, “para combatir la corrupción y tráfico de influencias” en la prestación de esos servicios.



“Hemos sido testigos de cómo algunos contratistas o prestadores de servicios ejecutan, prestan u otorgan un pésimo servicio, o dejan una obra inconclusa o la realizan con materiales de mala calidad y no pasa nada”.



“Es decir, no vemos que se apliquen sanciones contundentes mediante las cuales la sociedad pueda observar que existe un verdadero cuidado de los dineros públicos por parte de nuestros gobernantes, inclusive se llega al absurdo de que, no obstante, no brindaron el servicio o realizaron las obras de manera inadecuada, se les sigue contratando y otorgando más contratos”.



Propone reformas y adiciones a los artículos 50, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios.



Con ello, el Estado y los municipios rechazarán propuestas y celebrar contratos con personas físicas o morales que hayan sido sentenciadas por delitos de corrupción o tráfico de influencias durante los últimos 10 años.



También, aplicar multas más severas a quienes incumplan con la ley, equivalentes al 50% del valor estipulado en el contrato de obra y servicios.



Además de la multa, castigar a los licitantes o contratistas con la suspensión, cancelación o inhabilitación en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, cuando no concluyan la obra o servicios contratados, sin mediar causa justificada.



“De igual forma, aumentar el tiempo que dure la suspensión o cancelación que se imponga a los licitantes o contratistas, que no deberá ser menor de 2 años ni mayor de 5 años, ya que actualmente es de 6 meses a 2 años”, explicó.