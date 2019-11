Piden comerciantes comprar en el Centro de Saltillo

“La invitación es esa, que sigan comprando en el Centro, que sigan privilegiando a los negocios locales. Aquí en el Centro tenemos numerosos negocios y muchas cosas que ver, y este Buen Fin es una excelente oportunidad para que recorran nuestros negocios y se den cuenta de la amplia oferta con la que contamos”, añadió.

“Que la gente tenga mucho cuidado con todas esas ventas que se están dando en las redes, porque si llegan a fallar los aparatos o si surgen defectos o situaciones, no habrá quién les responda, quién les cambie su mueble, equipo o aparato, y usted corre el riesgo de ser defraudado, lo que no sucede con los negocios y comercios que sí operan en la formalidad”, expresó.

“Que aprovechen las ofertas porque los precios sí bajan mucho, sí es una gran oportunidad para adquirir los muebles y objetos que les hagan falta en su casa, pero eso sí, que el precio sea acorde a lo que están adquiriendo, y que siempre pidan su factura, su ticket, porque se trata del documento que les va a garantizar que lo que están comprando es de calidad y está respaldado en caso de cualquier problema que pudiera surgir”, señaló.

El presidente de los, Salvador Rodríguez Saade, pidió que en este Buen Fin 2019 compren en el Centro de Saltillo “porque seguimos siendo el área comercial más importante del estado, con mayor número de negocios y con mayor oferta en los¡ diferentes giros”.Expuso que han sido dos días de excelentes ventas, pero aseguró que todavía tienen muchas ofertas y mucha mercancía de primera calidad.Rodríguez Saade recomendó a los consumidores saltillenses hacer compras inteligentes, y parte importante de ello tiene que ver con comprar en la formalidad, porque se están dando muchas ventas de particulares a través de redes sociales, pero no son negocios formales, no son comercios que puedan expedir una factura y una garantía.El líder del comercio organizado delexpuso que el viernes empezó un poco el, pero que el sábado mejoraron mucho las ventas y la afluencia en el Centro de Saltillo, y dijo esperar que este domingo continúen de manera importante las ventas, e insistió a la gente en que compre de manera inteligente, que compare precio y calidad en una y otra tienda, que no se vaya a la primera, que razone bien lo que va a adquirir.Finalmente, Rodríguez Saade comentó que aun cuando no se han presentado hechos delincuenciales, la recomendación a la gente es no llevar consigo más dinero del que piensa utilizar, no descuidar su bolsa o cartera, y no dejar objetos a la vista en los automóviles para no correr ningún tipo de riesgo.