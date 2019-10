Piden investigar condonaciones del SAT

"Lo que sigue es que se finquen responsabilidades y se investigue a cambio de qué se dieron esas condonaciones.



La diputada federal Martha Tagle consideró que se debe investigar a cambio de qué se otorgaron condonaciones de impuestos por 247 mil millones de pesos a empresarios, artistas, políticos y equipos de futbol.La legisladora de Movimiento Ciudadano opinó que muchos casos pudieron deberse a favores a los beneficiarios.A la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo, le corresponde hacer una investigación sobre las condiciones en las que se otorgaron las condonaciones millonarias.Directamente es el SAT la autoridad responsable de las condonaciones otorgadas entre 2007 y 2015, aseguró.Por su parte, la diputada priista Dulce María Sauri comentó que el problema de las condonaciones ha sido su falta de transparencia y ahora se busca prohibir ese instrumento con una reforma constitucional.Sauri recordó que la condonación puede significar el pago de una parte de impuestos, a cambio de perdonar multas y recargos."No es un instrumento ilegal", remarcó.La legisladora del PRI consideró que si la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, tuvo ese beneficio de condonación de 9.6 millones de pesos, posiblemente fue porque tuvo problemas contables.En tanto, opinó, si la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, tuvo condonaciones por 16.4 millones de pesos, posiblemente fue por su actividad empresarial."Vemos que muchos pueden tener problemas para pagar impuestos y que en este Gobierno se ha visto como un asunto de corrupción, pero no ha sido ilegal", sostuvo."Sí es inmoral que se hable contra las condonaciones y hayas logrado ese beneficio".El Gobierno, expuso, no ha medido en su cabalidad la prohibición de condonaciones, porque ata a la autoridad para recuperar una parte de los recursos que no se hayan pagado.