Piden pago por hangar presidencial

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) demandó a la afianzadora que garantizó el contrato para la construcción del hangar presidencial, ejecutada por una filial de Grupo Higa.



El aeropuerto reclama a Zurich Fianzas el pago de 99.3 millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento de los 993.6 millones que pagó a Concretos y Obra Civil del Pacífico (COCP), que fue contratada por adjudicación directa en julio de 2014.



Según la demanda, el AICM tuvo que realizar reparaciones al hangar cuando la obra ya había sido entregada, pero el litigio en tribunales indica que la afianzadora no aceptó pagar el reclamo.



Un punto de disputa son las puertas de acceso a la plataforma del inmueble, que tuvieron que ser reparadas por el AICM a los pocos meses de recibir la obra.



Ante el reclamo, la empresa afirmó que había ejecutado el proyecto tal cual le fue encargado y los problemas para abrir las puertas no le eran imputables.



El contrato original con COCP fue por 685 millones de pesos, con un plazo inicial de ejecución de 425 días hasta agosto de 2015, pero un convenio modificatorio posterior amplió el plazo hasta el 15 de diciembre de ese año, y reconoció trabajos "extraordinarios" y "adicionales" ejecutados por la empresa.



"La fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de construcción o responsabilidades derivadas del contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades determinadas", advertía una cláusula del contrato.



De acuerdo con la Ley General de Instituciones de Fianzas, Zurich puede exigir a COCP que le aporte garantías suficientes "por medio de prenda, garantía o fideicomiso", para enfrentar una eventual sentencia en favor del AICM.



Pese a su costo, que en total fue de casi 200 millones de pesos, el hangar solo fue usado durante 2 años y 9 meses y no los 30 previstos en el proyecto de inversión, pues el 1 de diciembre de 2018 el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador mandó el Boeing TP-01 a un aeropuerto de California.



Si bien la demanda especial de fianzas fue presentada por el aeropuerto el 24 abril de 2018, fue hasta el pasado 9 de agosto cuando comenzó a litigarse.



El Juzgado tardó más de un año en localizar a COCP, cuyo domicilio está en Toluca y tiene el carácter de tercera interesada en el proceso. Actualmente, se desahogan pruebas confesionales y periciales, y la empresa ya presentó alegatos para rebatir los señalamientos del AICM.



En distintos informes sobre la revisión a la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación denunció posibles daños al erario por más de 130 millones de pesos, por presuntas irregularidades durante esta obra.