Piden renuncia de Olga Sánchez Cordero en redes sociales

Tras difundirse un video, en el que la titular de la, afirma que es legal quehaya rendido protesta por un periodo de cinco años, usuarios de redes sociales comenzaron a pedir su renuncia.En la grabación se muestra el encuentro entre la, quien este viernes rindió protesta como gobernador de Baja California, por un periodo de cinco años y no por dos.En el video se observa a Sánchez Cordero reafirmar que es legal que Bonilla haya rendido protesta por el plazo de 5 años, entre risas, ya que la norma está vigente.En Twitter, este sábado 2 de noviembre el hashtag #RenunciaOlga escaló en las primeras posiciones debido al pedido de renuncia de miles de usuarios.“Doña Olga, me deja sin palabras la forma en que se burla tranquilamente de México… El Congreso de BC y su norma legaloide , armada a base de billetazos y tráfico de influencias, no es motivo para celebrar”, fue uno de los mensajes que circuló en redes sociales.Al respecto, la secretaria de Gobernación expresó sorpresa por la difusión del video, mismo que, aseguró,La funcionaria resaltó que el Congreso local está facultado para emitir las normas por lo que resultar legal, mientras que la Suprema Corte será la que convalide o no la decisión de ampliar el mandato al morenista.“Hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo y estuvo facultado el Congreso para emitir la norma”, concluyó.Sin embargo, en redes los pedidos para exigir su renuncia no cesaron.