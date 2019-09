Piden vecinos retirar escombros en Ramos Arizpe

Habitantes de la colonia Portales Diamante en, solicitaron a la Dirección de Servicios Primarios limpiar y recoger las rocas, piedras y arena ante los deslaves que registra el cerro Guanajuato por las lluvias registradas en los últimos días.El desmoronamiento de los escombros ocurre en la avenida Panorámica de este sector, porque la vialidad se localiza junto al cerro que se encuentra humedecido ante las lluvias que continuarán durante los próximos días en esta región sureste.Durante una visita a esta colonia, los habitantes alzaron vía anónima. Únicamente se concretaron a decir que desde el fin de semana una media docena de vecinos barrieron un tramo de la avenida para retirar el escombro y la arena del medio del pavimento.pudo constatar que los habitantes arrinconaron los deshechos de la arena hacia la orilla de una banqueta para que los automovilistas no sufrieran algún daño en sus neumáticos. Solo unas rocas de gran tamaño quedaron a la orilla de banqueta asfáltica.Se buscó a los funcionarios municipales, César Flores Jiménez así como a Francisco Sánchez Aguirre para que hablaran de las acciones a tomar sobre los deslaves, sin embargo, no se tuvo comunicación con los dos porque no se encontraban en sus oficinas respectivas.