Pido un año más para ver un cambio: López Obrador

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina luego de ser cuestionado sobre los hechos de Culiacán el presidente afirmó que se actuó con buenas intenciones y que no habrá seguridad especial para el coordinador del operativo.



“Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios pero el que nada debe nada teme, aún en esas circunstancias. Tendrá la protección que tenemos todos".



El mandatario pidió a los ciudadanos decir 'No' a la violencia', portarse bien y 'respetarnos todos' para evitar más tragedias.



“No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones".





“Me gustan las mañaneras porque es importante dar a conocer detalles. Sí, yo di la orden de dar el nombre del coordinador pero se entendió mal, no me refería a él. Ya se envió un comunicado a los medios para aclarar".



Al ser cuestionado sobre el poco crecimiento de economía con cifras del INEGI, el presidente señaló que lo primero era poner orden y eso 'ya se consiguió'.



“Los cambios llevan mucho tiempo, de acuerdo a mis datos en materia económica vamos muy bien. No hay recesión, se están creando empleos y el salario está aumentando como nunca, están llegando los apoyos a gente vulnerables. "



El presidente señaló que con Calderón la economía cayó 5% y con Cedillo en su primer año 7%.



“Nosotros vamos bien. Está por concluir el proceso de negociación y aprobación del tratado, esto nos va a ayudar. Lo que no toma en cuenta la gente es que con lo que hemos hecho, en materia del sector energético





“Hay finanzas públicas fuertes y sanas. El crecimiento escaso se debe a que primero hay que poner orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra".