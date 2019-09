‘AMLO piensa que su saliva cura más que los medicamentos’

Saltillo, Coah.- El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño aseguró que la visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila, lejos de ayudar al estado, lo perjudica, pues dicha gira no trae beneficios para los coahuilenses.



“Solo viene a quitarnos el tiempo, amenazando con que volverá pronto, prometiendo cosas como mejores sueldos, pero cada visita hace lo mismo, trae su mismo discurso, promete y presenta a su personal”.



Piensa, dijo, que su saliva cura más que los medicamentos, pues nada más eso trae a Coahuila.



“Los coahuilenses queremos justicia en el tema de desabasto de medicamentos. Desde el Congreso de Coahuila de manera oficial le solicitamos al Presidente que denuncie a los culpables por el desabasto de medicinas, pues todo queda en el aire y eso no queremos”.



“Con una transición de casi cinco meses y después de un año de gobierno, es inadmisible que el Presidente no haya tenido un diagnóstico puntual de la problemática de la compra y distribución de medicamento”.



Explicó que este gobierno no debió llegar al punto de poner en jaque el tratamiento y la vida de las niñas y niños con cáncer, por denunciar lo que en materia de competencia económica se llama la denegación de trato, el boicot, y la negación en acceso a insumos esenciales, en el caso de la distribución de medicamento.



Agregó que no basta con denunciar públicamente las acciones de las empresas encargadas de la venta y distribución de medicamento, sino que un verdadero Presidente, haría efectivas las facultades que le otorga el Artículo 66 de la Ley Federal de Competencia Económica.



Este Artículo, en materia de prácticas monopólicas dice: “La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora”.



“Esas son las cosas que debe hacer un Presidente, no sólo ir por el país prometiendo cosas que no va a cumplir”, manifestó.