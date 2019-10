Pierde Banamex; seguirá Yáñez libre

"Tal obligación se impone a los procesos penales de corte acusatorio -no así al sistema procesal anterior-; conforme a lo dispuesto por el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución", dice el fallo que confirmó el colegiado.



"No se advierte una causa de afectación real y objetiva por la falta de esa formalidad (registro de la audiencia en videograbación) en el desahogo de la diligencia de 11 de abril de 2017".

Un tribunal federal determinó en definitiva queno regresará a la cárcel durante sus procesos y que deberá continuar en libertad provisional con un brazalete electrónico, mientras se resuelve si es culpable o inocente del supuesto desfalco anegó en definitiva el amparo que presentó Banamex con el propósito de que fuera revocada la medida cautelar que permitió al dueño de Oceanografía abandonar el Reclusorio Sur, el 13 de abril de 2017.En aquella ocasión, a Yáñez le modificaron la medida cautelar de prisión preventiva mediante el pago de una garantía de 7.5 millones de pesos, la presentación periódica ante el juez, la prohibición para salir del País y el uso de brazalete.se le concedió al empresario sin una audiencia de medida cautelar, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la diligencia judicial no fue videograbada.dentro de un proceso que se instruye en el sistema de justicia tradicional y escrito, razón por la que dichas diligencias no son videograbadas como ocurre con las del sistema oral.Por mayoría de dos votos contra uno, los magistrados del colegiado determinaron que este argumento era insuficiente para revocar la libertad de Yáñez.Los magistrados confirmaron la negativa de amparo dictada por el, en el sentido de que la Miscelánea Penal de 2016 no establece expresamente que la diligencia de sustitución de medida cautelar se registre a través de un formato de audio y video., uno por el supuesto desvío de un crédito de Banamex por 55 millones de pesos a su empresa AMRH International Soccer, con la cual administró el club de futbol Gallos Blancos de Querétaro.El otro, por supuestamente haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos, en operaciones de factoraje.