‘Piojo’ da su opinión sobre la entrada de Briseño a Giovani

Ciudad de México.- Miguel Herrera desconoce si su equipo pedirá una sanción a Antonio Briseño por la desmesurada entrada sobre Giovani Dos Santos, quien anoche fue intervenido quirúrgicamente por una profunda apertura en el muslo, causada por un planchazo del jugador del Guadalajara.



"Eso no nos corresponde a la parte deportiva, eso le corresponde a la parte directiva, ellos tomarán la decisión. Sí es una jugada muy imprudente, no podría catalogarla como mala leche, pero sí imprudente, llega muy tarde, y son circunstancias del juego. La directiva analizará bien lo que tiene que hacer y la Comisión Disciplinaria también”, señaló este domingo en el hospital en donde se encuentra Giovani.



El Piojo indicó que Gio ya está más tranquilo, luego del susto que se llevó al percatarse de su herida, e incluso el 'Pollo' Briseño ya se comunicó con el atacante azulcrema.



"Dentro de la situación de su lesión está bien, animado como es, un tipo alegre, un chavo positivo y esperando a que ya lo den de alta para empezar a trabajar. A mí ya me dijo Gio que intercambiaron mensajes, eso es lo más importante”, relató Herrera.



Finalmente, el estratega defendió a Guillermo Ochoa ante las imágenes que han circulado sobre un presunto escupitajo del guardameta dirigido a Briseño, momentos después de la falta sobre Dos Santos. Miguel negó dichas acusaciones.



"La gente habla pura estupidez porque no hay una acción donde Memo llegue y escupa, el abanderado está ahí en medio de los dos, si lo hubiera visto por supuesto lo reporta, el mismo Pollo hubiera reaccionado, Memo es un chavo íntegro, si llega con mucho ímpetu a reclamar porque ve cuando se acerca, tiene un cariño especial con Gio”, justificó el timonel.