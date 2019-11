Piqué me decía que no quería una mujer amargada: Shakira

El año 2017 se puede marcar en el calendario de Shakira como el más difícil y oscuro de su vida tanto personal como profesional. En ese año y cuando se encontraba inmersa en la preparación de su gira El Dorado, la colombiana perdió la voz, algo que puso en jaque su futuro profesional y también su felicidad, ya que no entiende la vida alejada de los escenarios y sus fans.Ha sido en la presentación del documental sobre su 'tour' mundial cuando la de Barranquilla ha desvelado qué supuso para ella el aplazamiento de la gira y el largo tiempo en el que tuvo que permanecer callada a fin de recuperar su característica voz sin pasar por el quirófano. "Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar", cuenta Shak, que además confiesa que sus vínculos familiares se resintieron durante ese largo periodo.La artista ha contado que se sentía "enfadadísima" y su marido "necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando...". Además, el futbolista llegó a ser muy duro con la madre de sus hijos, tratando de hacerla reaccionar de cualquiera de las maneras: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar". Así, la de La tortura ha confirmado que, durante sus peores momentos, también su relación sentimental vivió un importante vaivén del que, a la vista está que han salido reforzados.