Planean aplicar examen antidoping a estudiantes

Eagle Pass, Tx.- El distrito escolar independiente contempla implementar medidas de seguridad pero sobre todo de protección a la salud de los estudiantes que pudieran estar consumiendo drogas aplicando exámenes antidoping.



En entrevista, el super intendente Samuel Mijares dijo que por ahora se pretende aplicar las medidas a jóvenes de nivel high school y se piensa hacer lo mismo para agregar a quienes cursan junior high.



La idea es tomar estudiantes al azar incluyendo a aquellos que tienen privilegios como pertenecer a la banda, estar en algun club deportivo o simplemente contar con estacionamiento exclusivo.



Mijares agregó que no es algo que se considere legal pues no se tiene que avisar a los padres para ponerlo en práctica debido a que el estado ha cambiado las leyes y ahora si lo permite.



Respecto a las consecuencias, dijo que es un tema que se está tratando pero si aclaró que no es la intención de expulsar al estudiante que pueda resultar positivo en el consumo de deogas, sino de proteger y orientar para salvarlo con ayuda de los padres.



Cabe señalar que los conductores del transporte escolar también serán objeto de esta medida.