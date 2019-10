Plantan hoy más de 10 mil árboles en la sierra de Zapalinamé

Más de 4 mil coahuilenses, en su mayoría jóvenes universitarios, participaron en la Gran Jornada de Reforestación de la Sierra de Zapalinamé, evento que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.Acompañado por el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, explicó que el propósito de esta actividad es reforestar las áreas naturales y zonas urbanas, en coordinación y con la participación de la comunidad educativa, sector privado y organizaciones de la sociedad comprometidas con la causa ambiental.“El día de hoy damos un ejemplo de participación social y de unidad entre los tres órdenes de Gobierno y la ciudadanía”, manifestó el Mandatario estatal en su mensaje.En esta jornada de reforestación se plantaron 10 mil árboles en 18 hectáreas en las faldas de la Sierra de Zapalinamé. La meta para los próximos 2 años es sembrar un millón de árboles.Riquelme Solís reiteró su apoyo para que esta meta sea posible.Indicó que Zapalinamé es un ejemplo de gobernabilidad ambiental, un ejemplo para el País y para el mundo: “Hoy estamos dando este ejemplo”.El Gobernador del Estado agradeció la participación de todas y todos, sobre todo la del Ejército Mexicano.“En Coahuila buscamos lo más importante, que es la seguridad de las y los coahuilenses; sin ella no tenemos desarrollo económico, no tenemos la participación real de nuestra sociedad de manera contundente”, dijo Riquelme Solís.En ese sentido, aseguró que con la seguridad que hoy se vive en el estado se puede realizar este tipo de eventos.“Pero que si no preservamos nuestro medio ambiente de nada sirve la seguridad, el desarrollo económico y todo lo que se busca en beneficio para todas las familias”, señaló.Asimismo, reconoció el trabajo del alcalde Manolo Jiménez y de su equipo de trabajo por su visión y agenda ambiental muy clara, y además con proyectos que realmente definen la participación social ante el cuidado del medio ambiente.“Los felicito a todos, estoy orgulloso de gobernar esta bendita tierra de gente trabajadora y sobre todo buscando la unidad de todas y todos en algo que es importante para el planeta, para México y para Coahuila”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme.Por su parte, el alcalde Manolo Jiménez mencionó que la única manera de alcanzar la meta de sembrar un millón de árboles es trabajando en equipo.De igual manera, agradeció al Gobernador por apoyar estas causas ambientales.“Sigamos trabajando todos como la gran familia de saltillenses y coahuilenses que somos, para seguir construyendo la grandeza de nuestro municipio, de nuestro estado y de México”, dijo el Alcalde.En su oportunidad, Óscar Pimentel González, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), convocó a los presentes a darle seguimiento al trabajo realizado este día y a hacer lo necesario para que estos árboles fructifiquen.Acompañaron al Gobernador en este evento, además, titulares de las diferentes dependencias de la Administración Estatal y Municipal, rectores y directores de instituciones educativas, integrantes de diferentes organizaciones de la Iniciativa Privada y de la sociedad civil y mandos militares.