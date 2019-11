Plantea Tamaulipas tipificar delito de narcoterrorismo

"Desde luego es un tema que vamos a analizar con absoluta atención y detalle, es una realidad que está sucediendo el hecho de utilizar escudos humanos pues ya es otro tipo de nivel de tácticas, que desde luego es narcoterrorismo y es algo que no puede tolerarse ni Tamaulipas ni en ningún lugar de México y del mundo", indicó.



"Dándole las herramientas legales necesarias para que puedan hacer su tarea, su trabajo con absoluta responsabilidad", subrayó.



"Desde luego que como se ha venido dando en Tamaulipas la estrategia de seguridad ha funcionado, ahí están los datos, ahí están los números, ahí están los indicadores; claro que falta por hacer", expresó.



"Pero, bueno, no podemos tratar a los criminales como si fueran gente de bien: imagínense ustedes que llegan a entrar a la casa de ustedes, ojalá nunca suceda, y al ladrón, al violador, al que quiere sembrar terror en sus casas, pues simplemente decirle 'pásele, buena noche aquí no pasa nada', eso es intolerable", añadió.

"A los delincuentes no se les puede tratar como invitados, los delincuentes no pueden andar en las calles, en nuestras ciudades, como si nada, estaríamos mandando un pésimo y un terrible mensaje", dijo.



"Además, pues creo que estamos viendo este año de lo que es el primer año de estrategia de esta política pública de no hacer nada, bueno pues resulta ser que es el año más violento en la historia de nuestro País".



"Que más necesitamos para darnos cuenta que por ahí no es el camino, estamos a favor de que se atiendan las causas que dan origen a las violencias, si, y ahí respaldamos al Presidente con todo, queremos que le vaya bien porque nos interesa que le vaya bien a México, pero estamos viendo que no puede tratarse, pues obviamente, de una estrategia haciendo como que no pasa absolutamente nada", agregó.

"Si se legisla como lo ha declarado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, se abriría la puerta para permitir que EU intervenga sin necesidad de autorización del Gobierno Mexicano", indicó.

"Lo que nos interesa es que estado y Federación tengan una adecuada coordinación para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los tamaulipecos y sobre todo no suceda lo que está pasando en Nuevo Laredo", precisó.



El líder del Congreso local,, abrió la discusión para legislar sobre narcoterrorismo en Tamaulipas y castigar el delito, luego de acusar que grupos del crimen organizado utilizan escudos humanos para cometer delitos y atacar a las fuerzas de seguridad federales y estatales.Lo anterior, luego de que este miércolesrecientes hechos de violencia suscitados en Nuevo Laredo, en los últimos días, que han paralizado las actividades de la ciudad fronteriza.Peña mencionó que el Congreso local tiene la responsabilidad de dotar al titular del Ejecutivo de las herramientas legales para enfrentar a la delincuencia, y por lo tanto no descartó que se legisle en materia de narcoterrorismo.Ya en la administración del ex Gobernador, Egidio Torre Cantú, se tipificó el delito de halconeo, es decir, la actividad que consiste en espiar los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y reportarlas al crimen.El legislador del PAN defendió la estrategia de seguridad del Mandatario tamaulipeco, que apuesta por el combate frontal a la delincuencia.Dijo que el plan anticrimen del estado ya ha dado resultados en los primeros tres años de la administración estatal, luego de señalar que han bajado los índices de los delitos de alto impacto con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).También fustigó la estrategia de seguridad del Gobierno de la República, que a diferencia de la que tiene Tamaulipas, no ataca de manera frontal a la delincuencia.Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, señaló que si el Congreso del Estado de Tamaulipas legisla sobre la figura de narcoterrorismo, se abrirá la puerta a la intervención de Estados Unidos.Señaló que a los empresarios de las Cámaras de Comercio no les interesa si la seguridad viene de México, Estados Unidos o de la ONU, sólo necesitan de garantías.Hoy en el Congreso de Tamaulipas se planteó legislar para que el narco terrorismo sea tipificado como un delito grave.