Plantean bajar IEPS de cerveza artesanal

Ciudad de México.- Una iniciativa presentada en el Senado plantea bajar a 5 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las cervezas artesanales.



El documento, presentado por el senador Gerardo Novelo Osuna, de Morena, señala que este beneficio aplicaría a cerveza artesanal cuando se produzcan menos de 25 mil hectolitros durante un año fiscal.



Lo que se busca es generar la inclusión y el retorno de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cerveceras a la formalidad y protegerlas de la industria extranjera, con mejores condiciones de competencia y desarrollo, señala la iniciativa.



La propuesta significaría una pérdida fiscal de entre 129 millones y 323 millones de pesos, pasando de 36 mil 812 millones a alrededor de 36 mil 600 millones pesos en recaudación, según estimaciones.



La pérdida en la recaudación no es significativa y, por el contrario, aumentaría la recaudación de otros impuestos como lVA e ISR, expuso Novelo Osuna.



El IEPS que pagan las mipymes cerveceras representa 0.45 por ciento del total que se recauda por este concepto y con la tendencia en la política tributaria, esa pérdida se recuperará con el aumento al IEPS de productores que superen los 25 mil hectolitros.



"El perjuicio fiscal generado existe, pero se verá subsanado de manera directa por los productores industriales de cerveza", señala el documento.



Actualmente hay una desproporción fiscal entre el pago de impuestos de una cervecera industrial y una de menor capacidad tributaria y financiera, por lo que las mipymes pagan cuatro veces más impuestos, considerando sólo IEPS.



Este esquema promueve la concentración y fomenta el monopolio, dejando fuera de competencia a las mipymes cerveceras que por la alta carga tributaria encarecen su producción y el precio del producto.



"Toda esta problemática protege el monopolio de las dos principales cerveceras del País, las cuales no son mexicanas, e impiden el crecimiento de mipymes dedicadas a esta industria.



"No se pretende que los consumidores sustituyan la cerveza industrial por la artesanal, sino que las mipymes cerveceras logren estabilidad económica, consolidación en el mercado y catalizar la recaudación", apunta la iniciativa.