Plasman el ruido social

“Inicialmente la serie y la pintura nacieron para hacer una crítica al sistema de justicia, el cual no llega a resolver los casos de desapariciones, específicamente de los feminicidios, que fue el tema principal de mi proyecto. Aunque este evolucionó a una especie de homenaje a la fe y la esperanza que las familias nunca pierden, esa esperanza de volver a encontrar al cuerpo, algo que les dé un descanso. Por eso esta serie es eso, un homenaje al descanso de ambas partes, tanto a las familias como a los desparecidos o a los muertos.

“Mi pieza busca la repetición de la mosca como un reflejo del ruido mental, intenté que este insecto vibrara en la pieza y nos generara un ruido visual y mental, una saturación de ideas y de no-ideas; creo que hay un reflejo de la sociedad actual en la que nos movemos, en la que tenemos tantos comportamientos nuevos, algunos que permean y otros que no; ahí hay un movimiento emocional que no pasa a lo social porque no dejamos que salga a él. ”, explicó Castro.



Una mosca que se multiplica e invade la mente del espectador, y una corona de flores que simboliza la esperanza y la fe del corazón, son los elementos de las piezas que resultaron ganadoras de la Bienal de Pintura y Grabado Ángel Azcárraga 2019, que reunió a talentos de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.En esta edición el concurso fue ganado por dos creadores duranguenses, el grabador Christian J. Castro, con su pieza La Mosca, y el pintor Leonardo Ortega, con La Espera. Ambos partieron de un concepto abstracto que, representados por símbolos, hacen cada uno a su manera una crítica social que ha evolucionado a diversos discursos.La Espera es una pintura en óleo que representa una corona de flores que espera a alguien, un cuerpo que quizá nunca llegará.“Los elementos principales de la serie que contiene La Espera, son coronas mortuorias. Estas buscan que el espectador se cuestione por qué están en espacios y contextos que no son en los que deberían estar y donde no cumplen su función, como en una casa, un barranco, una plaza.“La corona es un símbolo del hecho de que muchas veces no hay un cuerpo al cual entregarlas, pero que sí se mandan a hacer por el dolor, para rendirle un homenaje a ese ser, aunque no estén sus restos”, apuntó Ortega a Zócalo en entrevista.Según un reporte de Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el país hay registro de 9 mil mujeres desaparecidas. Mujeres que no llegarán nunca más a su casa, abrazarán a sus hijos y verán a su familia.Ese terror fue el que en un inicio motivó a Ortega a crear la serie de pinturas que acompañan a La Espera, pues proviene de una familia conformada en su mayoría por mujeres.Aunque esa idea evolucionó a homenajear esa luz encendida de amor y esperanza.“Pero también quiero que el espectador vea las piezas, las cuestione y se adentre en ellas por medio de las preguntas de ¿por qué no está el cuerpo?, ¿en dónde está?, y ¿por qué está la corona en ese lugar?, siento que esta serie tuvo como inicio mi propio miedo, porque vengo de una familia prácticamente de puras mujeres, y a mí me aterra el pensar que alguna de ellas pueda desaparecer sin saber en dónde está, ni por qué desapareció, o quién lo hizo. Esos son mis temores y por eso critico lo que no funciona en esta sociedad y en este Gobierno”, detalló el pintor de 27 años de edad.Por otra parte, la pieza de Castro es un grabado hecho al aguafuerte y la punta seca. En sus colores oscuros puede definirse una silueta que cubre el cuadro en su totalidad: seis patas y dos alas, un zumbido que empieza a crecer en la mente de su espectador y un ruido que no puede alejarse, esta es La Mosca.Para crear esta pieza, el grabador de 29 años, se inspiró en un poema del escritor José Emilio Pacheco, llamado Miss Mosca Juzga a Miss Universo; una crítica a lo distinto, a la otredad que poco a poco se convierte en un ruido blanco que crece y se traga todo.Esta obra es la primera de una serie de grabados que tendrán como hilo unitario al insecto volador aunque ahora sólo como un elemento dentro de las obras. Por otra parte, agradece esta oportunidad de estar en la ciudad ya que “aquí inició mi trabajo como grabador, en un taller dentro del Museo de Artes Gráficas. Recibí un apoyo muy importante”, concluyó.