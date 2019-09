¡Pobre Britney Spears! Muere su médico y su padre está enfermo

La vida de Britney Spears parece haber entrado en una nueva etapa turbulenta. No sólo su ex, Kevin Federline, se quedó con la mayor parte de la custodia de sus hijos; su padre, Jamie Spears, fue acusado de abusar físicamente de uno de sus nietos y ahora trascendió que el médico responsable del tratamiento de la cantante murió de manera repentina a finales de agosto.Según información del portalfalleció el 24 de agosto en Santa Mónica, California, a los 48 años por un aneurisma.El deceso llegó justo cuando el juez que lleva el caso de Britney estaba por recibir un reporte de un evaluador de la corte, quien pasó tres meses analizando si el tratamiento médico y otros cuidados hacia la estrella eran los adecuados.Como se recordará, desde febrero dequedó bajo la tutela de su padre,, luego de que la cantante enfrentara una severa (y muy difundida) crisis mental y fuera declarada incapaz de cuidarse por ella misma.Sin embargo, más de una década después, Jamie ya no puede hacerse cargo de la estrella, quien el pasado abril volvió a enfrentar una recaída mental que la llevó a un centro psiquiátrico."Es importante poner a la familia primero… esa es la decisión que tengo que tomar. Hace unos meses mi padre fue hospitalizado y casi muere… estoy tan agradecida de que esté vivo, pero aún hay un largo camino por delante", escribió la estrella en su cuenta de Instagram.En aquel momento Britney no reveló cuál es el padecimiento de su padre, pero sí trascendió que Jamie Spears seguía al cuidado de su hija y como administrador de sus asuntos financieros.Ahora, el caso ha dado un nuevo giro acerca de si Britney está siendo bien cuidada, pues desde hace tiempo su madre, Lynne, cuestionó a Jamie por la manera en que llevaba la tutela así como el tratamiento médico de la cantante.Uno de los principales asuntos a discusión es acerca de los medicamentos que toma Britney para susEl ingreso de Britney al psiquiátrico levantó las dudas sobre su estado y, de acuerdo con TMZ , algunas fuentes cercanas a Jamie dijeron que los medicamentos que estaba tomando habían perdido su eficacia y que los doctores estaban batallando para encontrar una nueva combinación.Otros señalaron que el repentino cambio en el estado mental de Britney se debió a la presión por el trabajo, pues estaba dedicada totalmente a preparar un nuevo show y poco después recayó.Se cuestionó también la capacidad del doctor Benson para tratar a personas con problemas serios de salud mental, pues aunque alcanzó fama por su trabajo con equipos de la NFL y NBA, personas cercanas a la cantante pensaban que ella requería alguien que se dedicara de tiempo completo a personas con problemas mentales como los de ella.