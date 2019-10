‘Pobre y acomplejada’; así llama Calderón a funcionaria de Puebla

Los traumas y la necesidad de poder insatisfecha de esta pobre acomplejada. Mientras más cristianos y humanistas se pregonan, más hipócritas se muestran. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. https://t.co/YikER0ecot — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 29, 2019

El expresidentetachó de ‘pobre y acomplejada’ a una funcionaria del estado deque fue evidenciada regañando, con groserías, a una de sus empleadas.“Los traumas y la necesidad de poder insatisfecha de esta pobre acomplejada”, escribió Calderón en un tuit en el que compartió el video.En la grabación se escucha a la, acusar a una de sus empleadas de ir en contra de una instrucción que le había dado.“No me importa, fueron en contra de mi instrucción… qué parte no se entendió de la instrucción, tú decidiste ir en contra de mi instrucción, tu decidiste ir por tus huevos ir aquí o allá”, se le escucha decir.La funcionaria va más allá al asegurar que dio una “puta instrucción” que no se siguió y amenaza a la empleada con despedirla por indisciplina.“La gente indisciplinada se me larga, por menos de eso… se siguen mis instrucciones sean buenas no no sean buenas, no importa; normalmente lo que ustedes hacen está mal”, afirma Lavalle Arnas.Ante el video, el expresidente Calderón escribió: “Mientras más cristianos y humanistas se pregonan, más hipócritas se muestran. ‘Dime de qué presumes y te diré de qué careces’”.