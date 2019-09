Poca conciencia: 80% de mexicanos consume agua embotellada

En el país se estima que el 80 por ciento de los mexicanos consume agua embotellada, y hasta un 90 por ciento en el caso de los habitantes de la Ciudad de México, pese a que la calidad del líquido, en términos generales, tiene buena calidad, señaló Delia Montero Contreras, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).Al presentar su libro "Instituciones y actores. Un enfoque alternativo para entender el consumo de agua embotellada", señaló que en este fenómeno no hay diferencia entre los consumidores, pues lo hacen por igual las personas con diferentes ingresos, formación profesional y lugar de residencia.En el evento, realizado esta noche en el, de la UAM, la especialista que ha trabajado el tema en los últimos 30 años indicó que el consumo de agua embotellada se empezó a dar tras los sismos de 1985, con la ruptura de una parte de la red de agua potable y las recomendaciones de las autoridades de hervir el agua.Lo real es que desde ese momento, entre la población en general empezó a crecer la errónea percepción de que el agua de las tuberías era y es de mala calidad, cuando no es así, pues los organismos operadores de agua de los municipios y ciudades están obligados a dotar de agua potable.Otro factor que ha contribuido al elevadísimo consumo de agua embotellada es que no hay información de la buena calidad del liquido que se distribuye en la red de tuberías, dijo la especialista, quien incluso señaló que con frecuencia este tipo de agua tiene mayor calidad que la embotellada.La obra presentada por la investigadora es la continuidad de un primer volumen, editado en 2015 y que llevó el nombre de "Transnacionales. Gobierno corporativo y agua embotellada. El negocio del siglo XXI".