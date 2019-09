Podría cocinarse el regreso de ‘Tecatito’ a Rayados

El regreso de Jesús Manuel Corona , mejor conocido como, a los Rayados , podría empezar a cocinarse muy pronto, luego de que, presidente del equipo albiazul, realizará un viaje a Europa la próxima semana y uno de sus destinos seráCoincidencia o no, el país lusitano es donde se encuentra el canterano del Monterrey, donde milita con el Porto, además de que recientemente expresó su deseo de algún día regresar con el equipo que lo formó y lo vio nacer como futbolista profesional.“Sí lo he pensado, claro que me ilusiona y creo que sería un sueño volver (al futbol mexicano), con Rayados, claro. La verdad que le agarré mucho cariño a Rayados, espero y se den bien las cosas”, declaró el jugador hace apenas un par de días.Las palabras de Corona llegaron a oídos de Davino, quien acudirá a una reunión de la, para tratar temas delen donde participará Rayados el próximo mes de diciembre, pero a su regreso pasará a Portugal, específicamente para llegar a Lisboa en donde permanecerá durante dos días.Esto sería para realizar los primeros contactos con la directiva de los Dragones y comenzar charlas sobre la posibilidad de hacerse de los servicios del Tecatito, quien apenas el pasado mes de marzo renovó hasta el 2022 con el Porto y cuya cláusula de rescisión es deApenas el pasado mes de junio, Corona estuvo de visita en Monterrey en sus vacaciones y aprovechó para acudir al Barrial, donde saludó a viejos conocidos y les externó a sus amistades más allegadas, su deseo de regresar algún día a vestir la playera de la Pandilla.