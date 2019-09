Podría dar vida Jonah Hill al villano de The Batman

Ciudad de México.- Jonah Hill se encuentra en negociaciones para interpretar a uno de los villanos que aparecerá en la proxima cinta The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.



Según The Hollywood Reporter, las conversaciones con el actor están en una etapa temprano ya que aún no se pueden decidir qué villano puede interpretar.



Fuentes cercanas al proyecto aseguran que las opciones de la estrella son El Pingüino o El Acertijo.



La cinta dirigida por Matt Reeves tiene fecha programada de estreno para el 25 de junio del 2021.