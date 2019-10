Polariza a economía Ley de Ingresos

“Esto es muy desafortunado porque en los últimos dos años el impuesto al ahorro ha crecido 320%”, indicó.

“Me parece muy positivo que se haya aprobado la Ley de Ingresos. Creo que tal como ha sido planteada, junto con la propuesta de Presupuesto de Egresos, en combinación, plantean una política fiscal prudente y creo que es lo que se requiere y es una garantía de que continuará la estabilidad macroeconómica en el país”, comentó.

Los cambios aprobados en laafectarán a los inversionistas, debido al incremento del impuesto al ahorro y a que las empresas no podrán deducir intereses cuando realicen una emisión de capitales en el mercado de deuda, advirtió Luis Niño de Rivera, presidente de laEl impuesto al ahorro subió de 0.46% en 2017 a 1.04% en 2018, mientras que para 2020 ascenderá a 1.46%, expuso.Los ahorradores que perciben menos de, que no presentan declaración de impuestos y que tienen cuentas de inversión, añadió, serán afectados con este impuesto.Es un tema relevante, remarcó, porque el presidentedijo que no aumentaría impuestos.En tanto, José Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores, dijo que está en conversación con las autoridades para mitigar el impacto de las medidas fiscales en las empresas que cotizan en Bolsa o que planean hacer colocaciones.Las empresas no podrán deducir intereses cuando hagan un emisión de capitales en el mercado de deuda.La política fiscal aprobada por el Senado es prudente y garantiza la estabilidad macroeconómica del país, señaló Gerardo Esquivel, subgobernador del“Hubo modificaciones importantes y útiles, como que se haya cancelado la legalización de los autos chocolates, ya que hubiera sido dañino para la industria automotriz mexicana”, señaló.Sobre la investigación que realiza laa instituciones financieras por prácticas monopólicas, Esquivel Hernández la consideró positiva.Acelerar el gasto en infraestructura permitirá dar a la economía mexicana un empujoncito en un contexto de desaceleración global, declaró Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. “La idea es que a través de este gasto en infraestructura se pueda dar un empujoncito a la economía mexicana en un contexto de desaceleración global”.El funcionario fue cuestionado sobre si el gasto que propone Hacienda para el 2020 es populista., manifestó Herrera.