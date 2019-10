Policía se equivoca y le informa a mujer que su hijo murió en brutal accidente

Dublín, Irlanda.- Una devastada madre de familia recibió erróneamente de la Policía la terrible noticia de que su hijo de 12 años de edad había muerto en un aparatoso accidente de auto ocurrido en Quinspool, County Clare, Irlanda, el pasado jueves.



Oficiales dijeron a Jillian Hogan que los cuerpos de su hijo, Jason, y su hermano, Patrick Hogan, habían sido hallados en un auto incendiado que se había estrellado contra una valla y una pared.



Sin embargo, Jillian encontró a su hijo vivo y en el hospital después de pensar que lo había perdido para siempre. El segundo cuerpo hallado en el vehículo era en realidad de Jonathan Healy, un joven de 24 años originario de Kileely, cuya familia había recibido la noticia de que estaba vivo después del accidente.



Después de sufrir una terrible angustia por ser informada de que su hijo había perdido la vida, Jillian Hogan ha tenido que enfrentarse a que su hijo fue inducido al coma en el Temple Street Children’s Hospital.



De acuerdo con reportes, la familia de Jonathan Healy viajó a Dublín esperando visitar al joven en el hospital, sin embargo, encontraron a Jason en su lugar. Las autoridades no se dieron cuenta de su error sino hasta que un familiar les indicó que la persona hospitalizada era Jason, no Jonathan.



Una cuarto hombre llamado Adam Carve es atendido en el University Hospital Limerick por las heridas que sufrió en el accidente.



De acuerdo con la descripción de una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia de Jason, el menor de 12 años permanece en condición crítica en un coma inducido, con 22 por ciento de quemaduras de cuarto grado.



Aisling Hogan, quien abrió la recaudación, explicó que el rostro de Jason es reconocible y que pese a su condición se está recuperando. Sin embargo, "definitivamente es un largo camino para Jason debido a que necesitará injertos de piel".



Hogan también expuso que Jason seguía inducido al coma debido a que presenta inflamación en el cerebro.



De acuerdo con reportes, permanece incierto qué causó la fatal colisión, sin embargo, la Policía no cree que otro auto estuviera involucrado. Por su pare, Aisling Hogan dijo que las personas a bordo del auto tan solo iban de compras.