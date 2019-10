Policía yucateco mata a perrito pitbull porque le ladró

, una vecina de la coloniade esta ciudad, denunció ante laa un policía de la, por matar con un disparo en la cabeza a su cachorro pitbull “Travis”.La mujer interpuso la denuncia, luego de que un oficial, quien no fue identificado, le disparara acuando acudió a un llamado de ayuda.El incidente ocurrió durante la tarde del martes 15 de octubre, cuando el oficial que viajaba en la patrulla 6565 de la policía estatal, arribó al domicilio donde vivía el cachorro de un año de edad para atender una presunta discusión.Aunque los involucrados le dijeron que ya no era necesaria su ayuda, el cachorro salió de casa durante un descuido de la propietaria y comenzó a ladrar a los policías, pero según la quejosa, sin intención de atacarle.Sin embargo, uno de los agentes sacó y disparó su arma, matando al instante al perro.El cadáver de "Travis" quedó bajo resguardo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se negaron a devolvérselo a la propietaria, por lo que ella transmitió en directo desde su cuenta desu frustración y tristeza por la muerte del perro.Durante su denuncia, comentó que el oficial afirmaba haber sido mordido por el cachorro, pero en realidad se había pinchado una pierna con un lápiz o una pluma.“Ese maldito policía le dio un balazo a mi perro en la cabeza”, dijo.Incluso aseguró que la ambulancia que llegó al lugar no atendió al elemento por ninguna mordida, porque se determinó que la herida no era de gravedad y se trataba de una cortada autoinfligida.El video rápidamente se viralizó y causó indignación en varios grupos de activistas defensores de animales, quienes incluso crearon una nueva Fan Page de Facebook denominada “Justicia para Travis”, en la que exigen que el agente enfrente un proceso judicial por matar al perro.Hasta la tarde de ayer, la denunciante no había recuperado el cadáver de su mascota, sin embargo, confirmó a través de su cuenta que ya había denunciado el hecho ante la Fiscalía y esperaba que esta instancia tome cartas en el asunto.