Policías de Arteaga dejan de trabajar para grabar película

Arteaga, Coah.- Pese a las constantes convocatorias para reclutar policías en el municipio de Arteaga ante la falta de uniformados de reacción y combate, elementos de diversas corporaciones de protección serán retirados temporalmente y enviados a participar en un largometraje con el propósito de que el municipio sea considerado un lugar de turismo cinematográfico.



Policías, bomberos y elementos de Protección Civil serán enviados a participar en filmes de productoras extranjeras que solicitaron al Ayuntamiento los escenarios naturales de sus valles, montañas y sitios históricos para el rodaje de dos peliculas.



“Nos han pedido usar a oficiales en algunas escenas relativas a la intervención de la fuerza pública y como parte de la protección para los actores que filmen escenas en las áreas montañosas”, afirmó Gabriel Orsúa, director de Fomento Económico, Servicios Concesionados y Turismo en el municipio.



Quien además aseguró que elegirán a los “mejores perfiles, las policías más bonitas” para la intervención en los largometrajes, y dos patrullas para simular retén de policía, sin embargo, no existe un reglamento para legalizar el uso de sus instalaciones, patrullas o elementos policiacos que sean retirados de su labor para los filmes.



“No hay un reglamento pero se pide no tirar basura, no hablar mal del municipio y tener el debido respeto con los habitantes”, admitió el funcionario en referencia al pueblo

mágico.