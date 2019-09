Policías ejecutaron extrajudicialmente a 8 en Nuevo Laredo

abatieron la semana pasada ena ocho personas, presuntamente integrantes de un grupo criminal perteneciente al Cártel del Noreste. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de esa ciudad denunció que lo ocurrido fue, en realidad, una ejecución extrajudicial en un escenario prefabricado.El Comité dio a conocer que la mayoría de los ejecutados fueron sacados de una casa en la calle Héroes de Nacataz, en la colonia Buenavista y cuenta con videos que permiten ver, por ejemplo que en la casa donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, no hay evidencias físicas.El 5 de septiembre, lainformó sobre un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, en el que abatió a tres mujeres y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La tropa del infierno.Además, reportó el aseguramiento de varias armas y una camioneta con blindaje artesanal.La tropa del infierno está identificado como brazo armado del, que mantiene bajo asedio a esta ciudad fronteriza.El Comité detiene testimonios de familiares que relataron cómo fueron sacados de sus casas y trasladados hasta donde después habría ocurrido el presunto enfrentamiento.De acuerdo con lo declarado por los testigos, quienes después fueron exhibidos como supuestos integrantes del grupo criminal, fueron sacados de una casa y trasladados a otro inmueble en la colonia Buenavista.Además, se usó una grúa de lapara trasladar una camioneta negra con blindaje artesanal al inmueble donde aparentemente ocurrió el enfrentamiento.El Comité cuenta también con el testimonio del chofer de la grúa que remolcó la camioneta pick up negra hasta el lugar.Ese día por la mañana, de acuerdo con el parte del chofer, del cual MILENIO tiene copia, Eladio Martínez, comandante del área de grúas derecibió una llamada en la que se le ordenó enviar una unidad a la calle de Francisco I. Madero casi esquina con Carlos Osuna.El conductor, de nombre Ramón, quien es ahora testigo clave de lo ocurrido y para quien se solicitaron medidas cautelares, dijo que llegó a las 7:43 horas a la dirección indicada y policías estatales le ordenaron remolcar la pick up negra con blindaje artesanal.Cuando preguntó si debía trasladar el vehículo a la Fiscalía fue intimidado.Kassandra, hija de Severiano Treviño, una de las personas que murió en el supuesto enfrentamiento, relató que policías estatales entraron a su casa, golpearon a su papá –un ex empleado de una empresa refresquera- y luego lo vistieron con un traje militar y un casco y se lo llevaron con rumbo desconocido.Otros vecinos de la colonia Valle de Anáhuac revelaron que no escucharon ráfagas sino algunos balazos."Tres balazos, pero no seguidos, como ráfagas no, nomás uno como cuando golpean la puerta, ráfagas no se oyeron, solo balazos aislados".El Comité, encabezado por Raymundo Ramos, solicitó al presidentea los titulares de la Defensa y de Gobernación que intervengan; que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y pide a la CNDH que intervenga para que se soliciten medidas de protección a los testigos, así como que se investigue lo que realmente ocurrió aquella mañana.El gobierno de Tamaulipas informó que colaborará con lapara esclarecer lo que ocurrió la semana pasada en Nuevo Laredo, donde murieron ocho personas durante un operativo policial."El gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, la transparencia y la legalidad", señaló en un comunicado.Afirma que en el estado de ha trabajado para fortalecer la, "proceso en el que se reconocerá el buen desempeño de los elementos policiacos, pero se actuará en consecuencia contra los que pudieran contravenir la legalidad y la seguridad de los ciudadanos".Con información de Milenio