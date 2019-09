Policías Federales piden casi 2 millones de pesos de liquidación

, abogado de los policías federales que se niegan a pasar a las filas de la Guardia Nacional , informó que el gobierno requerirá de unos 17 mil millones de pesos para liquidar a aproximadamente nueve mil integrantes de la corporación, en caso de que no acepten alguna alternativa laboral planteada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Ese, dijo, es uno de los puntos tratados en la negociación con el titular de la dependencia, Alfonso Durazo , mientras los agentes policiacos bloqueaban las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).“El día de hoy se tuvo una reunión con el secretario Durazo por primera vez, quien se mostró muy receptivo. Vamos a reanudar la charla que tuvimos hoy, con el propósito de ver si existe la posibilidad de un adelanto de las cantidades que están reclamando algunos policías”, dijo.Añadió: “Con independencia de los conceptos jurídicos, lo que vamos a garantizar es que el pago sea con base en lo que dice la ley y lo que ladispone como justo, ni más ni menos”.Detalló que, según sus cálculos, “estamos hablando de un presupuesto final de arriba de 17 mil millones de pesos. Es un aproximado de lo que se requeriría si en algún punto los policías optan por no aceptar alguna alternativa laboral”.La reunión con Durazo se realizó esta tarde, en un restaurante de la colonia, luego de que un contingente de policías federales se plantó en las inmediaciones del AICM, afectando la llegada de pasajeros a la terminal aérea.De acuerdo con el funcionario federal, el gobierno de México tiene plena disposición para dialogar con los inconformes. No obstante, en repetidas ocasiones se había negado a sentarse con el abogado de los agentes policiacos para encontrar una solución al problema.A la reunión llegaron, primero,, dirigente del movimiento inconforme de la PF, y el abogado. Posteriormente arribaron el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y una hora después Durazo. El encuentro duró cerca de dos horas.Al concluir la primera etapa de negociación, Durazo mencionó que se analiza la entrega de un monto económico, que no estableció, para que los agentes inconformes pudieran levantar el bloqueo en la terminal área.