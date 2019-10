Policías la quemaron y torturaron tras confundirla con una narco

“De una patada, la mujer policía me sacó de la camioneta al monte y empezó a patearme para que aceptara que yo era la susodicha, y yo aferrada de que no era. De la nada sacaron un teaser y se pusieron a darme toques”, contó Silvia “N”.



“Pasaron mi huella y dijo el comandante que no estaba mintiendo, que en realidad era Silvia B.R. Sólo me dijeron que: ‘nos confundimos’. Traigo las costillas quemadas y la espalda”, mencionó la víctima a través de sus redes.



Una joven identificada como Silvia “N” narró a través de redes sociales cómo fue que policías estatales dela golpearon, torturaron y quemaron tras confundirla con una narcotraficante., cuando la joven agredida se dirigió a una tienda Oxxo en compañía de su madre.y posteriormente fue separada de su madre., por lo que una mujer policía le empezó a dar bofetadas y patadas en vez de auxiliarla. Incluso la denunciante mencionó que la uniformada se burló de ella.Tras la agresión en plena calle, la joven Silvia “N” fue enviada a una corporación policiaca donde le dieron a firmar una hoja con el nombre de una mujer acusadaAunque le mostraban la fotografía de la mujer acusada y los policías afirmaban que era ella, Silvia “N” les contestó que se parecía a la narcotraficante, pero no era a quien ellos buscaban.De acuerdo con su testimonio, Silvia “N” intentó identificarse en varias ocasiones y no la dejaron, por lo que después de varios minutos los uniformados preguntaron:A lo largo de su posto Silvia “N” indicó que la torturaron, le dislocaron un hombre y la golpearon hasta que reaccionó y comentó que hace años al parecer había estado en esa cárcel por un problema.Hasta el momento las autoridades de Yucatán no se han pronunciado ante la denuncia de la joven Silvia “N”, misma que se ha hecho viral y donde se repudia el actuar de los uniformados.Con información de La Verdad Noticias