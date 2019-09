Pompeo viaja a Arabia Saudita tras ataques que EU atribuye a Irán

Una foto distribuida por la web oficial del guía supremo iraní Ali Jamenei le muestra en una reunión en Teherán (Irán) el 17 de septiembre de 2019

Mapa con las principales bases aéreas y navales en la zona del Golfo

Los precios mundiales del crudo se dispararon a niveles no vistos desde la Guerra del Golfo de 1991 después de los ataques a dos instalaciones petroleras sauditas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, partió el martes a Arabia Saudita para discutir con sus aliados posibles represalias a los ataques contra la infraestructura petrolera saudí, luego de que Washington anunciara que tiene pruebas de que los ataques se originaron en Irán.El vicepresidente, Mike Pence, anunció que Pompeo estaba en viaje al reino para "discutir nuestra respuesta"."Como dijo el presidente, no queremos guerra con nadie pero Estados Unidos está preparado", dijo Pence durante un discurso en Washington, reiterando las palabras que el presidente, Donald Trump, dijo el domingo.Pompeo se reunirá el miércoles en Yeda con el príncipe heredero para discutir "los recientes ataques a las instalaciones petroleras del reino y coordinar los esfuerzos para contrarrestar la agresión iraní en la región", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.Un funcionario estadounidense dijo a la AFP bajo condición de anonimato que el ataque se lanzó desde territorio iraní con misiles de crucero y que Washington presentaría pruebas a la comunidad internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana.El gobierno de Trump evalúa varias opciones, desde un ataque cibernético hasta un ataque físico contra la infraestructura petrolera iraní o a los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite de la República Islámica, informó NBC News, citando a funcionarios estadounidenses no identificados.A Trump se le presentaron potenciales alternativas en una reunión el lunes del Consejo de Seguridad Nacional, pero solicitó más, dijo NBC.El viaje de Pompeo a Arabia Saudita se produce tras los ataques con drones del sábado contra Abqaiq, la planta de procesamiento de petróleo más grande del mundo, y el campo petrolero Jurais, en el este del país.Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron la ofensiva, que redujo a la mitad la producción de petróleo en Arabia Saudita, principal exportador mundial de crudo.Pero según un alto funcionario estadounidense, la versión de los hutíes no es congruente con el ataque registrado. Mientras los rebeldes afirman haber utilizado 10 drones, una de las instalaciones petroleras saudíes fue atacada "al menos 17 veces" y otra dos veces por "munición guiada a precisión".Ni el tipo de dron "ni los misiles crucero empleados en el ataque pueden alcanzar las instalaciones desde Yemen. No es posible", dijo el funcionario. No es posible", dijo el funcionario.Los hutíes están en guerra desde 2015 con las fuerzas del gobierno en Yemen, un conflicto que encaja con el intento de Trump de frenar el poder iraní en la región a través de una campaña de "máxima presión" de sanciones económicas.Trump inició esta campaña en mayo de 2018, tras retirarse unilateralmente de un acuerdo internacional de 2015 destinado a restringir la industria nuclear iraní a fines civiles.Según Trump, Teherán no cumplía sus compromisos en el marco del pacto, que aún suscriben Irán, Alemania, Francia, China y Rusia.El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo iraní, dijo que Estados Unidos en realidad busca poner de rodillas a Irán."La política de 'máxima presión' contra la nación iraní es inútil y todos los responsables de la República Islámica de Irán creen unánimemente que no habrá negociaciones con Estados Unidos a ningún nivel", dijo en un mensaje televisado.Jamenei también aseguró que mientras haya sanciones, no habrá conversaciones directas con Washington."Sin esto, no habrá negociaciones a ningún nivel entre los funcionarios de la República Islámica de Irán y los estadounidenses, no durante la visita a Nueva York o cualquier otra visita", aseveró.Trump dijo que no está interesado en reunirse con su par iraní, Hasan Rohani, luego de que la Casa Blanca insinuara el domingo que podría haber alguna forma de encuentro en Nueva York."Nunca descarto nada, pero prefiero no reunirme con él", dijo.Londres y Berlín instaron el martes a una "respuesta colectiva" de la comunidad internacional. Durante su visita a El Cairo, el canciller francés Jean-Yves Le Drian llamó a una "desescalada", en tanto Pekín pidió "moderación".Los ataques cortaron a la mitad el bombeo saudí, el equivalente al 6% de la producción mundial de petróleo.Los mercados petroleros continuaron observando la situación atentamente, tras dispararse a niveles no vistos desde la Guerra del Golfo de 1991.Los precios del crudo bajaron alrededor del 6% el martes, luego de subir un 14% el lunes.Arabia Saudita aseguró que su producción de petróleo volvería a la normalidad a finales de mes.