‘Pondré a tu bebé en una licuadora’: amenazan a madre por cazar animales

Una enfermera estadounidense y cazadora de animales salvajes ha recibido "miles de amenazas de muerte" en contra suya y de su hija tras publicar fotografías de sus trofeos de caza en Instagram.Kate Small, de 29 años, suma más de 27.000 seguidores que observan las publicaciones de los osos, ciervos, cerdos y lobos que ha cazado cerca de su lugar de residencia en Boise, Idaho (EE.UU.), así como en otros sitios como Sudáfrica. Sin embargo, algunos internautas le exigen que abandone esta práctica, informa RT "[Hay] gente que dice cosas que nunca desearía para mi peor enemigo", indicó Small, que caza desde hace una década. "Cientos de personas amenazan también con violar y asesinar a mi hija de un año. Recuerdo que una persona dijo: 'Voy a poner a tu bebé en una licuadora y a escuchar sus gritos'", añadió.La mujer afirma lidiar con estas amenazas usando el humor. "Normalmente me río de las amenazas de muerte: si estás amenazando a alguien que caza a superpredadores para ganarse la vida, no debes ser muy inteligente", señaló.Expresando su deseo de que más mujeres se involucren en la caza, Small asegura que continuará llevando a cabo esta práctica y promete enseñar a su hija a cazar. "Aparte de los lobos, que llevan parásitos peligrosos para la ingesta y su carne es mala, no cazo nada que no me vaya a comer. Nunca tomo [la vida de] un animal por diversión, es por comida o por conservación", subrayó.En concreto, la cazadora asegura que la actividad que practica es completamente legal y se mantiene bajo los límites de caza establecidos por las autoridades. "Estas cuotas se basan en investigaciones científicas para ayudar a mantener a las poblaciones en su estado más saludable", aseguró, reiterando que solo mata a los animales salvajes de "manera ética"."Sé que la gente piensa que cazar es cruel, pero no lo es. ¿Saben qué es cruel? La madre naturaleza. ¿Alguna vez han visto a un alce ser comido a medias por lobos y sufrir durante horas mientras muere lenta y dolorosamente? [...] para mí, un solo disparo a los órganos vitales parece una forma mucho mejor de morir", expresó.