¡Ponlo a dieta!: Mamá halla una nota en la lonchera de su hijo

Texas.- Una madre de Texas dijo que estaba horrorizada después de que una nota dejada por un empleado de la guardería le dijera que pusiera a su hijo a dieta y que "se fuera".



Francesca Easdon fue a su página de Facebook el jueves para compartir la nota que encontró en la lonchera de Kyler, su hijo. Easdon dijo que originalmente envió una nota junto con el almuerzo escolar de Kyler para el día que decía:



"Por favor, dile a Kyler que su mamá lo ama mucho y que estoy pensando en él". Se sorprendió cuando más tarde encontró la nota devuelta con una nota adicional en la parte inferior que decía: “¡No! ¡Ponlo a dieta y vete!



“Envié esta nota en la lonchera de Kylers, pensando que lo haría sonreír a la hora del almuerzo, ¡pero en cambio, recibí esto a cambio de uno de los maestros!, publicó Easdon.







La madre lívida dijo que inmediatamente contactó a la escuela, Rocking Horse Day Care, y se reunió con el director. "Me aseguraron que se estaba investigando y manejando, pero casi no se mostró ningún remordimiento", dijo.



“Estoy disgustada porque confié en estas personas para cuidar a mi hijo y esto es lo que obtengo a cambio”.



Easdon dijo que originalmente le dejó la nota a su hijo porque pensó que "lo haría sonreír a la hora del almuerzo". La madre dijo que había estado trabajando para introducir nuevas opciones saludables en su lonchera y había discutido los cambios con su escuela.



Sin embargo, aclaró que cree que su hijo es "absolutamente perfecto como él". "Solo lo estoy ayudando a tomar decisiones más saludables", dijo.



El maestro que escribió la nota confesó, dijo Easdon, y posteriormente fue despedido. Aún así, la madre dijo que sacó a su hijo de la escuela y lo inscribió en una "hermosa instalación nueva".



"La seguridad y el nivel de atención de Kyler son lo primero. Controle de cerca sus guarderías y aléjese de esta instalación, NO se merecen el privilegio de enseñar a nuestros hijos", escribió.