‘Popeye’ ruso con brazos inyectados pierde ante rival 20 años mayor

#KirillTereshin, es un físico culturista nacido en #Rusia, que busca el reducir el tamaño de sus brazos, cuya medida son 58 centímetros, por el consumo excesivo de aceites a través de las inyecciones. pic.twitter.com/Maoe3XYK2F — jesus david kelly g (@jdkellyg) July 23, 2019

Un fisicoculturista ruso conocido comopor sus enormes bíceps tuvo que abandonar una pelea de(MMA​) sólo tres minutos después del debut. Kirill Tereshin desarrolló enormes brazos inyectándose sus músculos con un compuesto llamado synthol, a base de aceite altamente peligroso para su salud.Pero bíceps de hastade circunferencia no lo ayudaron mucho cuando se enfrentó al bloguero ruso Oleg Mongol en un gimnasio de la ciudad de Abakan, en la República Rusa de Jakasia, distrito de Siberia​.El ex soldadomolestó a su retador, 20 años mayor, con algunos golpes, pero no pasó de ahí. Su físico no lo soportó y perdió por sumisión a los tres minutos del combate.La historia de Kirill Tereshin es viral y sorprende al mundo por su impactante cambio físico y el dolor que admite sentir cada día. Sus brazos explotan a partir de sus reiteradas inyecciones de una mezcla compuesta por aceite, silicona, alcohol bencílico y lidocaína, pero el luchador de 23 años no siempre fue así.En su cuenta de Instagram el joven publica fotos de toda su vida. Desde su infancia hasta este explosivo presente que puede llevarlo a un cambio dramático de vida.