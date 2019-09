Por 85 aniversario de Bellas Artes, muestran sus tesoros

Ciudad de México.- Los rincones más inaccesibles y las joyas más brillantes del Palacio de Bellas Artes son presumidos en la expo Uno a Uno/Bellas Artes. Lake Verea, con la que celebran el 85 aniversario del recinto.



La muestra se compone de una serie de retratos creados por Francisca Rivero-Lake y Carla Verea, de espacios y objetos del Palacio, los cuales no están abiertos al público o que no es posible apreciarlos de cerca.



“Queremos que se entienda que lo que estamos viendo es el resultado de la historia que se conjunta el día de hoy; si uno ve a detalle las imágenes puede ver restauraciones en los muros”, aseguró Rivero-Lake.



“Puedes ver limpieza, no limpieza, sombras, ver hacia dentro y es también ponerlo así, que lo puedas ver sentir y acercarte como humano, uno a uno, a algo que de otra manera te tendrías que subir a una escalera y ni siquiera llegarías tan alto”, agregó Verea.



Destaca un mascarón dorado de 1933, un candil de cristal francés y un chac de mármol impreso en papel especial de aproximadamente un metro 80 de altura.



“Sabíamos que queríamos usar este papel (endura), el cual lo tuvieron que pedir mes y medio antes para poder ser transportado de Kodak a México, ya que estos pliegos tan grandes no están disponibles todo el tiempo”, contó Verea.



“Tenemos tres técnicas de impresión: análogo (impreso en cuarto oscuro directo de negativo), lightjet (impresión de luz que pasa con químicos, proveniente de un formato digital) e inkjet, las únicas que nos daban los 4 metros de altura”, añadió Rivero-Lake.



Durante alrededor de ocho meses el dúo fotografió los rincones y tomó medidas, con diversas herramientas, entre ellas una cámara de 1970, una de 1990 y un lente Nikon 500.

“Para nosotros esto es fundamental (los instrumentos), también nuestra cinta para medir, pero también nuestros teléfonos, que son los que usamos para hacer anotaciones sobre el tamaño de las cosas, todos son nuestros aliados”, declaró Verea.



Además de las fotografías, expuestas en la Sala Justino Fernández, hay un abecedario de resina que se puede tocar y un video que muestra el proceso de creación del proyecto.