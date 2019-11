Por errores de etiquetado, venden pantallas desde 3.30 pesos en el Buen Fin

Por error en promoción, esta madrugada clientes de una tienda de autoservicio se negaron a abandonar la sucursal hasta validar oferta en pantallas. La gerencia aceptó que se las llevaran en 2 mil 400 pesos y no en 24 mil.



Pasó en la Ciudad de México https://t.co/b43beYJNbc pic.twitter.com/FQ0x3Gdjo0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 15, 2019

¡No confíes la solución de conflictos en el consumo a tu buena suerte! En #ElBuenFin la @Profeco está cerca de ti, con sólo un clic presenta tu queja en línea a través de nuestra plataforma #Concilianet. https://t.co/ogqJHqC5UX pic.twitter.com/6cxmD9FI33 — Profeco (@Profeco) November 15, 2019

Este viernes inició el Buen Fin, sin embargo, al igual que otros años, el evento no se ha salvado de estafas y errores por malos etiquetados, que se han vuelto virales en redes sociales.Un Walmart de la Ciudad de México tuvo un terrible error al ponerle precios a las pantallas y se vio obligada a vender siete pantallas en 2 mil 400 pesos, en vez de 24 mil pesos que era el costo real de las televisiones. Esto, a pesar de que la empresa no está inscrita en el Buen Fin.La tienda fue obligada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), después de que consumidores pidieron la intervención de la dependencia, ya que el establecimiento pretendía cerrar sin darles una solución.Sin embargo, lo peor fue para una tienda de Durango que tuvo que vender televisores en 3.30 pesos; informó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.En este caso las pantallas tenían un costo de 3 mil 300 pesos, no obstante, la tienda sólo tuvo que vender una TV.Sheffield explicó que en todo el país hay instilados mil 300 funcionarios, distribuidos “ciudades y centros comerciales para (apoyar) a los consumidores”.