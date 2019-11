Por matar una gallina con una patada, futbolista croata es expulsado

"Corrí a las gallinas para ahuyentarlas, moví el pie y maté una por accidente. Al carajo. Créanme, no fue a propósito. Ya pedí disculpas y le compré una nueva a la dueña"

En el encuentro entrey el NK Jasenovac, ambos de la Segunda División del condado de Sisak-Moslavina en Croacia, el árbitro decidió expulsar al jugadorporVarios pollos irrumpieron en la cancha, mismo que causó la desesperación de Gazdek y una de las cuales terminó pateando,. Este acto provocó la tarjeta por '' según el sitio 24sata.Al mismo tiempo, la organización no gubernamental de Croaciadenunció "el acto vergonzoso y el comportamiento cobarde del jugador hacia un animal inocente que murió pateado, sufriendo".Al respecto, el futbolista aseguró que no tuvo la intención de agredir a ningún animal:El Jelengrad informó que no sancionará al jugador, quien aseguró 'amar a los animales'.