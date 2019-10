Por renuncia, Medina Mora no podrá acceder a pensión

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,, tras su renuncia,En una entrevista, el ex consejero de la Judicatura Federal,, indicó que existe el régimen de pensión de los ministros de la Corte, pero no aplicaría a Eduardo Medina Mora.“En el caso de los magistrados sí existe el concepto, pero después de determinados años de servicio; en este casopara el que fue electo”, dijo César Jáuregui.El martes pasado, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Eduardo Medina Mora no recibirá pensión como ministro de la Suprema Corte, por su renuncia al cargo: “No creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada. Creo que éste no es el caso, pero hay que verlo legalmente”, expresó.De igual manera, López Obrador descartó que Medina Mora hayaen contra del inicio de obra en el aeropuerto de“Yo lo que hablé fue de sabotaje legal. Nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, se reunieron como 16 despachos coordinados para lanzar amparos, muchos amparos. Eso es lo que alcancé a saber, pero no hay información de que el ministro Medina Mora haya apoyado esta acción, no tengo yo ese informe”, dijo el presidente.